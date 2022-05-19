عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جمال القصاص يناقش ديوانه مثل قبلة وأكثر في ميريت

صدى البلد

يعقد الليلة في تمام السابعة مساء في دار ميريت بوسط البلد حفل توقيع ومناقشة نقدية لأحدث دواوين الشاعر جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر)، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح، ويدير الندوة الشاعر والروائي أحمد الفيتوري. 

 

بورسعيد تكرم شاعر المقاومة كامل عيد .. محطات من حياته

أحمد مجاهد ناعيًا عبدالرحمن الشافعي: صاحب الأيادي البيضاء على التراث الشعبي


أصوات شعرية
 ويعد جمال القصاص من أبرز شعراء جيل السبعينات في الشعر المصري، ومن أهم الأصوات الشعرية في عالمنا العربي، ويأتي ديوان جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر) والصادر حديثا عن دار ميريت، بعد مجموعة من الدواوين المتميزة من بينها (خصام الوردة، شمس الرخام، ما من غيمة تشعل البئر، السحابة التي في المرآة، نساء الشرفات، جدار أزرق"، وغيرها.

جمال القصاص يسري عبدالله دكتور نبيل عبد الفتاح الشعر المصري مثل قبلة وأكثر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

بورسعيد تكرم شاعر المقاومة كامل عيد .. محطات من حياته

أحمد مجاهد ناعيًا عبدالرحمن الشافعي: صاحب الأيادي البيضاء على التراث الشعبي

خالد جلال ينعى المخرج عبدالرحمن الشافعي: فقدنا أيقونة المسرح الشعبي

بعد رحيل رائد الفنون الشعبية اليوم.. محطات من حياة المخرج عبدالرحمن الشافعي

عن قصة حقيقية لجريمة قتل في كولومبيا.. موت معلن يختتم فعاليته بديروط

مينا عبد الرؤوف رئيسًا للإدارة المركزية لـ دار الكتب

بيرم التونسي أستاذ العامية المصرية بثقافة الدقهلية

دراسات في نقد النص الدرامي الهوية .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة: أولويات تغير المناخ 2050 تكمن في تحسين حياة المواطن المصري

بدء مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

ماكرون يحذر: حرب أوكرانيا قد تطول الدول المجاورة

أنقذ أسرة كاملة من الموت غرقًا.. تشييع جثمان شهيد الشهامة ببني سويف|شاهد

رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

منها رفع سعر الفائدة.. 3 قرارات للحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي وتقليل الاستيراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

ماري مجدي ضحية العنف الأسري.. زوجها ضربها بالشومة

مدربة كمال أجسام للرجال تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ