يعقد الليلة في تمام السابعة مساء في دار ميريت بوسط البلد حفل توقيع ومناقشة نقدية لأحدث دواوين الشاعر جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر)، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح، ويدير الندوة الشاعر والروائي أحمد الفيتوري.
جمال القصاص يناقش ديوانه مثل قبلة وأكثر في ميريت
يعقد الليلة في تمام السابعة مساء في دار ميريت بوسط البلد حفل توقيع ومناقشة نقدية لأحدث دواوين الشاعر جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر)، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح، ويدير الندوة الشاعر والروائي أحمد الفيتوري.