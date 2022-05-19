جمال القصاص يناقش ديوانه مثل قبلة وأكثر في ميريت

يعقد الليلة في تمام السابعة مساء في دار ميريت بوسط البلد حفل توقيع ومناقشة نقدية لأحدث دواوين الشاعر جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر)، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح، ويدير الندوة الشاعر والروائي أحمد الفيتوري.





ويعد جمال القصاص من أبرز شعراء جيل السبعينات في الشعر المصري، ومن أهم الأصوات الشعرية في عالمنا العربي، ويأتي ديوان جمال القصاص (مثل قبلة وأكثر) والصادر حديثا عن دار ميريت، بعد مجموعة من الدواوين المتميزة من بينها (خصام الوردة، شمس الرخام، ما من غيمة تشعل البئر، السحابة التي في المرآة، نساء الشرفات، جدار أزرق"، وغيرها.