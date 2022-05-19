الاتحاد السكندري يفسخ التعاقد مع مرعي بالتراضي

اجتمعت اليوم الخميس لجنة كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بالمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة احمد مرعي للبحث في شؤون الفريق السكندري بعد إنتهاء الموسم بخسارة لقب دوري السوبر من النادي الاهلي ومناقشة اسباب تذبذب الأداء في سلسلة النهائي.

واسفرت الجلسة عن فسخ التعاقد مع المدير الفني احمد مرعي بالتراضي ،

وينتظر الاعلان رسمي بعد جلسة سوف تعقد مع الاستاذ محمد مصيلحي رئيس النادي والكابتن مرعي

تحديد اسماء بعض العناصر التي لم يكن لها تواجد بالفريق بعد الان ولكن تم تأجيل الاعلان عنهم حتي الاستقرار علي مدير فني جديد.