الأمم المتحدة: مصر عامل محفز وشريك للمضي قدمًا في مكافحة تغير المناخ

اشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، الينا بانوفا بالحكومة المصرية لوضعها تغيرات المناخ في قلب خطتها للتنمية المستدامة.

وقالت بانوفا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، شرفت اليوم بالتحدث في إطلاق استراتيجية مصر لتغير المناخ.

واضافت: مصر عامل محفز وشريك يعمل على الاستفادة من الخبرات وتحديد الموارد المالية للمضي قدمًا في مكافحة تغير المناخ.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، اليوم الخميس، وقد وجه مدبولي في هذا الإطار بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27 بمدينة شرم الشيخ.