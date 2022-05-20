مريهان حسين: قلوب العاشقين لها عيون تبصر ما لا يراه الناظرون

نشرت الفنانة مريهان حسين، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت مريهان حسين بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة مخططة باللون الاسود و بنطلون جينز ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

و علقت علي الصورة قائلة : قلوب العاشقين لها عيون، ترى ما لا يراه الناظرون.

وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بعد عرض مسلسلها "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة،

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.