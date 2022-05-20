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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سائق فى حادث سيارة نقل بالبحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

لقي سائق مصرعه فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق قناطر خنيزه مركز كوم حمادة بالبحيرة ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة .

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى بطريق قنا الغربى

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق خنيزه مركز كوم حمادة ، تم تكليف الجهات المختصة بالتعامل مع آثار الحادث والوقوف على أسبابه، وإحالة الأمر للنيابة العامة.
 

مصرع سائق 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة مصرع إبراهيم السيد ، سائق  و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سائق مركز كوم حمادة مصرع البحيرة انقلاب سيارة مصرع سائق امن البحيرة

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