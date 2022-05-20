مصرع سائق فى حادث سيارة نقل بالبحيرة

لقي سائق مصرعه فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق قناطر خنيزه مركز كوم حمادة بالبحيرة ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة .

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق خنيزه مركز كوم حمادة ، تم تكليف الجهات المختصة بالتعامل مع آثار الحادث والوقوف على أسبابه، وإحالة الأمر للنيابة العامة.



مصرع سائق

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة مصرع إبراهيم السيد ، سائق و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.