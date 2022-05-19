إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي القاهرة بالقرب من حدود قرية دمو بمحافظ الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة اول الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات انقلاب سيارة ربع نقل على جانبى الطريق بطريق أسيوط الغربى القاهرة بالقرب من مدخل قرية دمو.

انتقلت أجهزة الأمن الى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين الخمسة بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

وتم رفع السيارة من وسط الطريق لتسيير حركة المرور بالطريق العام .

وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة الفيوم التي تولت التحقيق .