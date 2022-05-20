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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أب يكافئ طفلته أمام زملائها لرفع معنوياتها بعد تراجع درجاتها الدراسية.. شاهد

صدى البلد

خصص برنامج "8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة وذلك بعد انتشار فيديو لـ أب يقرر مكافأة طفلته أمام زملائها لرفع معنوياتها بعد تراجع درجاتها الدراسية".

وقال محمد الحجار، إنه يقوم بتشجيع أولاده، وكل طالب عليه أن يقوم بما هو عليه، السعادة ليست مكتوبة على اسم كلية معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن " السعادة فى ايه ان الطالب يدخل كلية كبيرة ويكون عنده مشكلة نفسية".

ولفت إلى أن السعادة ليست فى دخول الطالب كلية الطب أو الهندسة، ولكن السعادة فى التميز فى الكلية التى يدخلها الطالب وتحقيق أشياء مميزة فيها.

وأشار إلى أن تكريمه لـ نجلته كان لـ التشجيع، مؤكدًا أن طفلته كان كل عام تكرم من قبل المدرسة، ولكن هذا الترم لم تكرم، وحدث لها مشكلة نفسية فقراري كان لـ تحفيزها.

 

 

فيها حاجة حلوة هبة ماهر

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