أهمها الإقلاع عن التدخين.. 10 عادات تحميك من أمراض القلب

توجد بعض العادات الصحية التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب وتحسين حالة المصابين بها إذا تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر.

وذكر موقع “mayoclinic” من الممكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة في تحسين أمراض القلب أو حتى الوقاية منها، وأبرزها





الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تسبب أمراض القلب، وخاصةً تصلب الشرايين ويعد والإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها.

ممارسة الرياضة

يساعد النشاط البدني على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه بالإضافة إلى التحكم في داء السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وجميع عوامل الخطر لـأمراض القلب.

وإذا كنت مصابًا بعدم انتظام ضربات القلب أو عيب في القلب، فقد تكون هناك بعض القيود على الأنشطة التي يمكنك القيام بها، لذا تحدث إلى طبيبك حول هذا الأمر وبعد الحصول على موافقة طبيبك، يمكنك تخصيص 30 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني معظم أيام الأسبوع



ضبط ضغط الدم

اطلب من طبيبك قياس ضغط الدم مرة كل عامين على الأقل، وقد يوصيك الطبيب بزيادة عدد مرات القياس إذا كان ضغط الدم أعلى من الطبيعي أو كان لديك تاريخ للإصابة بأمراض القلب، ويكون المستوى المثالي لضغط الدم أقل من 120 انقباضي و80 انبساطي، قياسًا بوحدة الملليمتر من الزئبق.



مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم

اطلب من طبيبك إجراء اختبار الكوليسترول الأساسي عندما تكون في العشرينيات من العمرثم بعد ذلك كل خمس سنوات على الأقل، وقد تحتاج إلى بدء إجراء الاختبارات مبكرًا إذا كان ارتفاع الكوليسترول متوراثًا في عائلتك، وإذا لم تُظهر نتائج الاختبار معدلات جيدة، فقد يوصي طبيبك بإجراء قياسات على نحو أكثر تكرارًا.

الحفاظ على داء السكري تحت السيطرة

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن الممكن أن يساعدك التحكم الدقيق في نسبة السكر في الدم على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



تناوُل الأطعمة الصحية

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي مفيد للقلب يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقليل الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم والسكر المضاف، على التحكم في وزنك وفي معدلات ضغط الدم والكوليسترول.



الحفاظ على وزن صحي

تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويمثل مؤشر كتلة الجسم الذي يقل عن 25 ومحيط الخصر 35 بوصة (88.9 سم) أو أقل الهدف للوقاية من أمراض القلب وعلاجها.



التحكم في التوتر

حاول تقليل التوتر الذي تتعرض له قدر الإمكان وتمرَّن على أساليب التحكم في التوتر، مثل إرخاء العضلات والتنفس العميق.



علاج الاكتئاب

يمكن أن يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير وتحدث إلى طبيبك إذا كنت تشعر باليأس أو عدم الاهتمام بحياتك.



ممارِسة عادات صحية جيدة

احرص على غسل يديك بانتظام وغسل أسنانك بالفرشاة والخيط للحفاظ على صحتك.