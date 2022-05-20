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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي يوصى بزيارة 10 أماكن بالمقصد السياحي المصري

صدى البلد

تحت عنوان "مصر الساحرة: 10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي تقريراً إخبارياً مصوراً  وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياه صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.

وأوضح التقرير أن من أهم الأماكن التي يجب علي السائحين زيارتها في مصر هى أهرامات الجيزة حيث توجد الأهرامات الثلاثة العظيمة وتمثال أبو الهول، ومدينة القاهرة العاصمة والتي تتميز بمبانيها الأثرية والتاريخية والتراثية والتي تعكس أيضا ثقافة وعراقة الحضارة المصرية على مر العصور، حيث يوجد بها المتحف المصري بالتحرير بكنوزه الأثرية الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة خان الخليلي حيث سوق المدينة القديم النابض بالحياة.

وأشار التقرير أيضا إلى مدينة الأقصر، لافتا إلى معابد الأقصر والكرنك بأعمدتها الجميلة وصروحها الشاهقة المزخرفة وتماثيلها الضخمة، هذا بالإضافة إلى وادي الملوك حيث المقابر الملكية الرائعة، والمزينة بالكامل برموز الكتابة الهيروغليفية، منها مقبرتي الملك ستي الأول وتوت عنخ آمون.

وأشار أيضا إلى مدينة أسوان حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجزر النيلية والتي من بينها جزيرة الفنتين. وأوضح التقرير أنه من الأماكن التي يجب زيارتها في مصر معبدي أبو سمبل حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثاني، والمعبد الثاني المخصص للإلهة حتحور ونفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني.

كما تحدث التقرير عن البحر الأحمر، لافتا إلى أنه يمكن للسائحين خلال زيارتهم لمصر الاستمتاع بقضاء بضعة أيام بمنتجعاتها المطلة على البحر الأحمر والاسترخاء بأحد المنتجعات الرائعة بمدينة شرم الشيخ أو مدينة مرسى علم، أو القيام برحلات الغوص بمدينة الغردقة أو مدينة دهب للاستمتاع بمشاهدة واحدة من أجمل الشعاب المرجانية الملونة في العالم.

وأشار أيضا إلى شبه جزيرة سيناء حيث الاستمتاع بزيارة جبل سيناء والقرى البدوية والقيام برحلات السفاري وركوب الجمال.

وأوضح التقرير أنه من الأماكن التي يجب زيارتها في مصر مدينة الإسكندرية حيث قلعة قايتباي ومكتبة الاسكندرية كما يوجد العديد من القطع الأثرية المصرية واليونانية والرومانية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط عند الميناء الشرقي بالإسكندرية. كما أوصى بزيارة  واحة سيوة في فصلي الربيع أو الخريف، وزيارة الصحراء البيضاء والصحراء السوداء حيث الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة من نوعها في العالم.

مصر الساحرة مواقع أثرية السائحين مصر أهرامات الجيزة

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