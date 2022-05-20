عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للتصدي للتعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،  قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات والوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 300 متر وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة بناحيه عزبة  روزا التابعة للوحدة المحلية ببني حسن علي مساحه ١٦٠متر عباره منزل بالطوب الأبيض وتم التصدي لها وإزالتها على الفور واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

35 مليون جنيه.. مستريح الشرقية يقع في مصيدة الحكومة ويواجه عقوبات مشددة

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإيقاف أعمال من أحد المواطنين أثناء قيامه بعمل شدة خشبية لصبه سقف دور ثاني علوي لمنزل حاصل على ترخيص بناء دون إخطار الجهة الإدارية قبل بدء التنفيذ ومراجعة الترخيص من الجهات المعنية و تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حياله..كما تم إزاله سور في عزبة البلبيس التابعة الوحدة المحلية بكفر العزازي  علي مساحة ٣٠ متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة فوريه لسور من الطوب الأحمر بطول 4 متر طولي وارتفاع 3مترببندر بلبيس مقام بالمخالفه للقانون وتمت الإزالة فوراً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية مخالفة الوحده المحلية الأراضى الزراعية إزالة التعديات البناء المخالف املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الإسلام حث على الزراعة حتى عند انتهاء الأجل.. فيديو

ينتظر المسيح الدجال جفافها.. أسرار غامضة ومثيرة عن بحيرة طبريّا

سقوط سيدة تتزعم تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالجيزة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

أشرف زكي ينعى سمير صبري: وداعا أيها الفنان العملاق.. شاهد

رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

فيديو

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ