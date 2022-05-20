حملات مكبرة للتصدي للتعديات بالبناء المخالف في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات والوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 300 متر وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة بناحيه عزبة روزا التابعة للوحدة المحلية ببني حسن علي مساحه ١٦٠متر عباره منزل بالطوب الأبيض وتم التصدي لها وإزالتها على الفور واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإيقاف أعمال من أحد المواطنين أثناء قيامه بعمل شدة خشبية لصبه سقف دور ثاني علوي لمنزل حاصل على ترخيص بناء دون إخطار الجهة الإدارية قبل بدء التنفيذ ومراجعة الترخيص من الجهات المعنية و تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حياله..كما تم إزاله سور في عزبة البلبيس التابعة الوحدة المحلية بكفر العزازي علي مساحة ٣٠ متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة فوريه لسور من الطوب الأحمر بطول 4 متر طولي وارتفاع 3مترببندر بلبيس مقام بالمخالفه للقانون وتمت الإزالة فوراً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.