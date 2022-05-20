إنشاء برامج بين آثار الفيوم والشراكة المصرية الألمانية في رقمنة التراث

لـ البكالوريوس والماجستير

شارك الدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميد كلية الآثار جامعة الفيوم في وفد التميز للشراكة المصرية - الألمانية من أجل التطوير.



تضمنت الزيارة لقاء نائب رئيس جامعة ماربورغ لشئون الطلاب، و الدكتورألبرت فوس رئيس قسم الدراسات العربية بالجامعة ومدير مشروع التراث الثقافي في الفضاء السيبراني، والدكتورة هالة غنيم المنسق الدولي العام للمشروع، لبحث إنشاء برامج مشتركة في مرحلة البكالوريوس والماجستير في مجال رقمنة الآثار والتراث وكذا التعاون العلمي المشترك بين جامعة الفيوم وجامعة ماربور بالمانيا.



كما قام الوفد المصرى بزيارة العديد من المكتبات والمتاحف والمؤسسات العلمية في كلا من ماربورغ وجوتا وهلا ولايبزج وبرلين للتعرف على المشروع القومي الألمان.

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