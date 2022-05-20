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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها النقدية

دول مجموعة السبع
دول "مجموعة السبع" تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها

أعلنت دول مجموعة السبع عن تشديد سياساتها النقدية بعد وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية.

 

وقال وزراء مالية المجموعة في بيان عقب اجتماع إن معدلات نمو التضخم في معظم دول مجموعة السبع وصلت إلى مستويات لم يتم ملاحظتها منذ عقود، وستواصل دول مجموعة السبع تشديد السياسة النقدية.

 

وجاء في البيان: "في معظم دول مجموعة السبع، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود نتيجة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار المستهلكين وأسعار الطاقة والغذاء".

 

هذا وتراقب البنوك المركزية للمجموعة، عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم وستواصل معايرة وتيرة التشديد النقدي وفقا لذلك.

 

وأضاف البيان أن دول مجموعة السبع ستبني قراراتها على جمع البيانات بعناية وستتواصل بشكل واضح بشأن القرارات لضمان أن توقعات التضخم راسخة بقوة، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه الحاجة إلى ضمان التعافي للاقتصاد وتقليل التأثير السلبي للتضخم إلى البلدان الأخرى.
 

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مجموعة السبع التضخم دول الاقتصاد العالمى السياسة النقدية

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