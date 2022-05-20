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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعود بالدعم.. تفاصيل اجتماع التجديف المصري مع رئيس الاتحاد الدولي

صدى البلد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري للمرة الأولى فى تاريخه أمس اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي للتجديف جون كريستوف بعد زيارته للقاهرة للمرة الأولى على هامش مؤتمر المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

جاء الاجتماع بناء على طلبه وذلك لمناقشة سبل التعاون ودعم الاتحاد المصري والعمل على تطوير رياضة التجديف فى مصر وتوسيع قاعدة ممارسيها. 


حضر الاجتماع العميد شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة رانية علوان والمهندسة نورهان ومصطفى عبد الجواد والمهندس حاتم قنديل وإيهاب زارع وعصام غلاب والاستاذ ابراهيم ايوب واللواء أحمد طه المدير التنفيذي للاتحاد ونانسي احمد المنسق الإعلامي للاتحاد. 


وقامت المهندسة نورهان مصطفى بعرض فيلم تسجيلي أثناء الاجتماع  تضمن أبرز الانجازات والنتائج التي حققها الاتحاد فى الفترة السابقة فى البطولات المختلفة وكان أبرزها بطولة العالم لتجديف الصالات كذلك تم عرض خطة الاتحاد فى نشر الرياضة عن طريق ضم أندية جديدة لاتحاد التجديف واختيار أماكن جديدة تصلح أن تكون مجرى مائي مناسب لبطولات التجديف أبرزها مدينة العلمين الجديدة وتم عرض أبرز الفاعليات المجتمعية التي نظمها الاتحاد مثل اليوم العالمي للمرأة وايضا تحدي ماراثون نهر النيل الذي قام به المهندس حاتم قنديل. 


كما تم عرض البيانات الخاصة بأعداد الأندية والاكاديميات  التابعة  لرياضة التجديف وأعداد الممارسين لها فى مصر بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالمنتخب الوطني للتجديف واهم النتائج والميداليات التى حصلوا عليها ،بالاضافة إلى  الأنشطة المختلفة للجان الاتحاد المصري ومن بينها اللجنة الإعلامية واهم ماقامت به فى تطوير الصفحة الرسمية للفيس بوك والاهتمام بالتغطية الإعلامية لكل بطولات التجديف المحلية. 


وأكد الدكتور عمرو النوري أهمية أن يكون لمصر تمثيل دولي وذلك فى لجان الاتحاد الدولي للتجديف خاصة أن مصر لديها العديد من الكوادر فى مجال التجديف وطلب دعم الاتحاد الدولي فى مجال التجديف الشاطئي للمساعدة على نشر هذه الرياضة فى مصر. 


وتم مناقشة أيضا إمكانية دعم مصر فى الدورات التدريبية الدولية لإعداد المدربين او المعسكرات الخاصة باللاعبين،


وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لما تم عرضه من نتائج وإنجازات فى الاجتماع كما أبدى إعجابه بنقل الاجتماع كاملا فى بث مباشر على الصفحة الرسمية للفيس بوك ووعد بدعم الاتحاد المصري للتجديف للحصول على مقاعد فى لجان الاتحاد الدولي خاصة وأنها تمتلك مقعدا الآن فى اللجنة الأولمبية المصرية يمثله العميد شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد،


كما وعد بتقديم الدعم لمصر فى ما يخص المعدات الخاصة بتجديف الصالات أو التجديف الشاطئي  
كما وعد بزيارة أخرى إلى القاهرة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. 


وفى النهاية الاجتماع قام الدكتور عمرو النوري بإهداء درع الاتحاد المصري للتجديف إلى جون كريستوف رئيس الاتحاد الدولي.

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