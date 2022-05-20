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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي ينهي مرانه الأساسي استعدادًا للبنك الأهلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الرئيسي استعداداً لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد بإستاد الإسماعيلية بحضور جماهيري لحساب منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة لفك العضلات قبل أن يشتمل على جمل فنية وتكتيكية بالإضافة إلى التسديد على المرمى بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

وأدى حراس المرمى تحت إشراف مدربهم سيد توفيق تدريبات حول سبل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات فضلاً عن تدريبات آخرى بكرة التنس من أجل رفع الجوانب المهارية لديهم.

واختتم المران بتقسيمة حماسية على منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تنفيذها فى المواجهة المقبلة بجانب إصلاح الأخطاء التكتيكية من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

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