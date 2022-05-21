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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم ندوة عن التنوع البيولوجي في حياتنا..غدا

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ندوة علمية بعنوان التنوع البيولوجي حياتنا، يوم الأحد، الموافق 22 مايو المقبل، أون لاين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

التنوع البيولوجي حياتنا وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتورة هالة عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر بالكلية.

وتهدف الندوة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحفظ التوازن الطبيعي وزيادة الوعي الثقافي والبيئي لحماية التنوع البيولوجي من التدهور، بالإضافة إلى طرح حلول ملهمة وإيجابية  للحد من التدهور الحاصل للتنوع البيولوجي البيئي.

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جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتنوع البيولوجى  يعبر عن النسيج الحي الذي يشكل كوكب الأرض وهو الذي يحدد عافية الإنسان في الحاضر كما في المستقبل، وعليه فإن التراجع السريع الذي يصيبه من شأنه أن يشكل خطرًا على الطبيعة والبشر على حد سواء.

أهمية الأنشطة الطلابية
وفي وقت سابق، نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هبة قناوى، المدرس بسم اللغات الإسلامية بالكلية.

وأكدت الدكتورة هبة قناوى، أن الأنشطة الطلابية تعد أحد أهم المكتسبات للطلاب خلال فترة دراستهم بالكلية، فهي تُساهم في تشكيل وجدانهم، وإكسابهم خبرات ومهارات حياتية تؤهلهم للانفتاح على المجتمع، ونشر مفهوم العمل الجماعي وروح الولاء والانتماء للمجتمع.

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