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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهضة بركان وأورلاندو بايرتس.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لنهائي الكونفيدرالية

نهضة بركان
نهضة بركان

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا.

 

وشهد الشوط الأول، عدة فرص لصالح الفريقين، حيث قام فريق نهضة بركان بعمل 4 تسديدات مقابل 6 تسديدات لفريق أورلاندو.

 

وكاد فريق نهضة بركان أن يسجل الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 45 ألا أن الحارس ريتشارد أفوي يتصدى لتسديدة لاعب النهضة ببراعة.

 

ويعاني فريق نهضة بركان من عدة غيابات بالفريق أبرزها أداما با ومحمد فرحان ومعاد فكاك للإصابة.

 

وجاء تشكيل فريق نهضة بركان كالتالي:.

حراسة المرمى: حمزة الحمياني. 

خط الدفاع: كريم باعدي، اسماعيل مقدم، يوسوفا دايو، حمزة موساوي.

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، المهدي أوبيلا.
خط الهجوم: يوسف الفحلي، شادراك، الشرقي البحري.

بينما جاء تشكيل فريق أورلاندو بايرتس كالأتي:.

حراسة المرمى : ريتشارد أوفوري

الدفاع : هابي جيلي – أوليسا نداه – إينوسينت ماييلا – شاندو

الوسط : كابيلو دلاميني – بين موتشواري – جودمان مسيلي

الهجوم: لورش – هوتو – كوامي بيراه

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