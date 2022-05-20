عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

صدى البلد

جاء رحيل الشاعر العراقي الكبير، مظفر النواب، ليُسكن وحشة حقيقية في بيت الشعر العربي الأكبر. فهو آخر حبّة في عنقود شعراء العربية الكبار، التي تغنت بقصائده وتداولتها سرًا وجهرًا جماهير الأمة العربية طوال قرن.

مظفر النواب، شاعر عراقي أطبقت شهرته الآفاق، لأنه نظم شعرا، قل أن يخرج بمثل هذا الحماس والقوة والإبداع والشاعرية والألم. فمنذ طفولتنا واسم مظفر النواب، يتردد على مسامعنا كأحد أكبر شعراء العربية البارزين في القرن العشرين، وهو كذلك فعلا وأكبر.

تشبه حياة مظفر النواب، قطعة من الجحيم والخلود معا. فحياته حافلة للغاية ومليئة بالمطارات والقصائد والسجن والهروب. سطّر تجربة شعرية يستحيل أن يختصرها أحد في مقال أو مقالين أو حتى مائة. فكل قصيدة من قصائد مظفر النواب، تنطق بعروبته وقوته ورباطة جأشه رحمه الله، وقدسية الشعر وحرمة أبياته وسطوره التي تترد على لسانه. وقد حظى مظفر النواب، طوال حياته، باهتمام شعبي وجماهيري جارف، فهو ابن العراق مولدًا، وكثيرا ما نظم لبغداد ودجلة والفرات والعذاب، لكنه شاعر العربية، خير من نطق بأبيات شعرية خالدة تقف ضد الظلم والاستبداد، وتمقت الاحتلال وتتنصر للقدس وقضية فلسطين.

وقد نعاه رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، بالقول: "إنه سيقى حيا في ذاكرة الشعب، مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق. فمظفر النواب لا يمضي للعدم ولكنه حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات". وقد نعاه كذلك رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، قائلا: العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير".

فـ يحق للعربية، أن تفتخر بمظفر النواب، وتفتخر بشعره وأن تُدرس أشعاره لطلاب المدارس. فمظفر ابن الأسرة الارستقراطية، عاني كثيرًا ليُخلد شعرًا، يدافع عن مبادىء وقضايا منذ خمسينيات القرن الماضي.

دفع ثمنا فادحا، في المنافي جراء موهبته الضخمة وأشعاره اللاذعة. فعندما تقول مظفر النواب، تتذكر قصائده التي حفلت بروح التمرد والثورة على الديكتاتورية والسلطوية. وانحيازه التام، لقضايا الفقراء والبسطاء والعدل والتصدي للاستعمار والاحتلال.
مظفر النواب، هو صاحب الروائع، التي تحتشد بالآهات والدموع والصرخات: القدس عروس عروبتكم، الرحلات القصية، المسلخ الدولي وباب الأبجدية، بحار البحارين، وقراءة في دفتر المطر، والاتهام، وبيان سياسي، ورسالة حربية عاشقة، وفي الحانة القديمة، وأفضحهم. مظفر النواب، وهو صاحب البقاع البقاع، وموت العصافير، ووتريات ليلية، وسوف نبكي غدًا وباب الكون وبنفسج الضباب.

من أبياته الساحرة|
مرة أخرى على شباكنا نبكي/ ولا شي سوى الريح وحبات من الثلج على القلب/ وحزن مثل أسواق العراق.
يا غريب الدار إنها أقدار/ كل ما في الكون مقدار وأيام له/ إلا الهوى ما يومه يوم/ ولا مقداره مقدار
غرباء تعبوا من هذه الدنيا والموت تأخر..
ومن أبياته// اغفروا لي حزني وخمري/ وغضبي وكلماتي القاسية/ بعضكم سيقول بذيئة/ لا بأس/ أروني موقفا أكثر بذاءة مما نحن فيه.
وقوله: جئتك من كل منافي العمر, أنام على نفسي من تعبي. 
وكلمته: تحملت يا وطني و ليالي المنافي قبور وكل نهار كفن.
.. ويبقى رحيل مظفر النواب، رحيل مثقف، ملأ الأرض صخبا بقصائده ومواقفه. شاعر تحزن آلهة الشعر على رحيله وتودعه صامتة إلى مثواه الأخير.

مظفر النواب الشاعر العراقي الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفيدرالية الإفريقية بين أورلاندو ونهضة بركان

سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ