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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يصور السيدات خلسة فى المواصلات وينشر فيديوهاتهن على تيك توك

فتاه
فتاه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتضررها من مستخدم صفحة "محددة" عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "تيك توك" لقيامه بنشر مقطع فيديو لها " قام بتصويره خلسة " أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.
 

بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) .
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول يحوى صور المجني عليها"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وقيامه باستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات "دون علمهن بوسائل المواصلات" ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تيك توك التواصل الاجتماعي مديرية امن الجيزة سيارات الأجرة فيديوهات شرطة إمبابة

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