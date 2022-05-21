شاب يصور السيدات خلسة فى المواصلات وينشر فيديوهاتهن على تيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتضررها من مستخدم صفحة "محددة" عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "تيك توك" لقيامه بنشر مقطع فيديو لها " قام بتصويره خلسة " أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.



بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول يحوى صور المجني عليها"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وقيامه باستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات "دون علمهن بوسائل المواصلات" ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.