عبدالله الشاهين رئيسًا لاتحاد كرة القدم الكويتي بالتزكية

فاز عبدالله الشاهين أحمد الربيّع بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانتخابات التي أُقيمت اليوم الجمعة خلفًا للشيخ أحمد اليوسف.. ليصبح الشاهين الرئيس الـ 12 لاتحاد الكرة الكويتي.



وأسفرت الجمعية العمومية بعد اجتماعها اليوم عن حصول عبدالله الشاهين على 11 صوتًا من أصل 12 صوتًا.. وقد أعلن جمال الكاظمي رئيس النادي العربي السابق وفواز الحساوي أمس الخميس عن سحب أوراق ترشحهما في الانتخابات لتكون التزكية حليفة عبدالله الشاهين بالانتخابات.



وينص النظام الأساسي على ضرورة حصول الفائز على نصف عدد الأصوات بالإضافة إلى صوت من إجمالي أصوات الجمعية العمومية.



وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتًا.



كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتًا، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتًا.طبق