طريقة عمل طاجن سبيط بالجمبري

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل طاجن سبيط وجمبري بطريقة صحية وسريعة.



المقادير



كيلو سبيط (حبار)

1/2 جمبري او حسب الرغبه

حزمه كرفس وبقدونس

3 حبات طماطم مقطعة قصع صغيرة

قطع صغيرة بصله

م ك ثوم مفروم

م ص ملح

كمون

كزبرة ناشفه

بابريكا

فلفل اسود

قطع صغيرة فلفل الوان واخضر حسب الرغبه

2 م ك صلصة

ليمونة كبيرة

م ك خل

طريقة التحضير :



هنغسل السبيط والجمبرى كويس جدا بالليمون والخل ونقطع كل المكونات ونضعها كلها على بعض في الطاجن ونذوب الصلصة في شوية ماء ونضع عليها ونقلب كل المكونات مع بعض

هنضعها على النار 10 دقائق

والفرن ساخن على حرارة ١٨٠ وتدخل فرن ساخن تكمل سواها لمدة ١٠ دقائق ثم نشعل الشوايه بتاخد اللون الجميل وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.