مقبلات شهية.. طريقة عمل كرات البطاطس

تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس هي أحد أهم الوجبات الغذائية على مستوى العالم، وهي غذاء رئيسي للكثير من الشعوب، في مصدر مهم للكربوهيدرات والطاقة اللازمة للجسم، وكذلك فيتامين ب وحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن البوتاسيوم والحديد، وهي من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل لن تستغرق سوى 40 دقيقة لكي يتم تحضيرها وطهيها، ويمكن أن تكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل كرات البطاطس



طريقة عمل كرات البطاطس



مقادير طريقة عمل كرات البطاطس :

2 كوب بطاطس، مسلوقة ومهروسة

1 بيضة، مخفوقة

¾ كوب جبن مبشور

½ كوب بصل أخضر، مفروم

½ كوب بقسماط

زيت نباتي، للقلي



طريقة عمل كرات البطاطس :

- في وعاء، تخلط البطاطس المهروسة مع البيض، الجبن والبصل الأخضر جيداً.

- تشكل من المزيج كرات ثم نغمسها بالبقسماط.

- نقوم بتسخين الزيت في مقلاة واسعة على نار عالية، ونقوم بقلي كرات البطاطس لمدة دقيقتين حتى يصبح لونها ذهبياً.

نقوم بقلي كرات البطاطس المقلية إلى طبق مبطن بالمناشف الورقية، لتصفية الزيت الزائد، ونقوم بتقديم كرات البطاطس ساخنة.