طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبنة أو البسطرمة

كرات البطاطس بحشو الجبنة أو البسطرمة ،تعتبر مفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار، كما انها تمد الأطفال بالكثير من الطاقة اللازمة والعناصر المفيدة للجسم ، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي الطريقة الصحيحة لعمل كرات البطاطس .

مقادير كروكيت البطاطس



500 جرام بطاطس

250 جم لحم مفروم

1 بصلة صغيرة مقطعة

1/4 كوب حليب

2 ملعقة صغيرة زبدة

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب، مبشورة

ملح

فلفل اسود

بيض

بقسماط

زيت للقلي



طريقة التحضير



اسلقي البطاطس و تقشر (20 دقيقة) ثم تهرس بواسطة المصفى او الهراسة. ضيفي الملح و الفلفل ,جوزة الطيب والزبدة على البطاطس ونمزجهم جيدا ضيفي الحليب تدريجيا، حتى نحصل على مزيج ناعم ثم نتركها تبرد حتي يسهل تشكيلها ضعي الزبدة في مقلاة ونقلى البصل، يضاف اللحم والتوابل ونحرك حتى ينضج اللحم و نضبط الطعم ضعي قليل من الزيت فى اليد (ليس كثيرا) ثم نأخذ كرة من البطاطس و نفردها. ضعي كمية صغيرة من اللحم المفروم فى الوسط، ونشكلها علي شكل كرة خذي كل كرة ونضعها في البيض، وتقلى فى زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون شاهدي طريقة أخرى لكروكيت البطاطس كحشوها بالجبن أو بالبسطرمة حسب الرغبة.