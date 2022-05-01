سحورك عندنا .. طريقة عمل كروكيت البطاطس

تحتار الكثير من السيدات وربات المنزل في اختيار أطباق السحور المتنوعة التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات الأطباق السهلة والشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة واللذيذة لوجبة السحور من الشيف عظيمة حمدي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

طريقة عمل كروكيت البطاطس

المقادير

500 جرام بطاطس

250 جم لحم مفروم

1 بصلة صغيرة مقطعة

ربع كوب حليب

2 ملعقة صغيرة زبدة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب، مبشورة

ملح

فلفل اسود

بيض

بقسماط

زيت للقلي



طريقة التحضير

اسلقي البطاطس و تقشر (20 دقيقة) ثم تهرس بواسطة المصفى او الهراسة.

ضيفي الملح و الفلفل ,جوزة الطيب والزبدة على البطاطس ونمزجهم جيدا ضيفي الحليب تدريجيا، حتى نحصل على مزيج ناعم ثم نتركها تبرد حتي يسهل تشكيلها ضعي الزبدة في مقلاة ونقلى البصل، يضاف اللحم والتوابل ونحرك حتى ينضج اللحم و نضبط الطعم

ضعي قليل من الزيت فى اليد (ليس كثيرا) ثم نأخذ كرة من البطاطس ونفردها.

ضعي كمية صغيرة من اللحم المفروم فى الوسط، ونشكلها علي شكل كرة خذي كل كرة ونضعها في البيض، وتقلى فى زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون