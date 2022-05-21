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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم العنكبوت وزومبي ليلة أمس

العنكبوت
العنكبوت

حقق فيلم “العنكبوت” ليلة أمس، الجمعة، إيرادات وصلت إلى 679,272 جنيه ، فى دور العرض السينمائية.

ويحتل فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا ومنى زكي المرتبة الثانية فى شباك التذاكر حتى الآن، حيث احتل المركز الأول فيلم “واحد تاني”.

فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومني زكي وريم مصطفي ومحمد ممدوح وظافر العابدين ويسرا اللوزي من إخراج أحمد نادر جلال .

أما فيلم “زومبي" والذى يقوم ببطولته علي ربيع فقد حقق إيرادات أمس بلغت قيمتها  315,102 جنيه فقط فى شباك التذاكر، ليلة أمس .

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ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية. 

العنكبوت ريم مصطفي ظافر العابدين يسرا اللوزي احمد السقا محمد ممدوح حمدي الميرغني فيلم زومبي فيلم العنكبوت

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