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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقلت في العراق بتهمة التجسس.. تفاصيل إطلاق سراح صحفية ألمانية

الصحيفة الألمانية
الصحيفة الألمانية


عادت صحفية ألمانية إلى بلدها بعدما تم إخلاء سبيلها في العراق بعدما كانت السلطات العراقية  قد اتهمتها بـ"التجسس ودعم الإرهاب"، حسبما ذكر محاميها.

وبحسب وكالة " ناس" العراقية فإنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضدها.
 
 
وأفرجت السلطات العراقية عن الصحفية الألمانية التي كانت معتقلة في العراق منذ شهر، وعادت الجمعة (20 مايو الجاري) إلى ألمانيا.
 
وقال محاميها، يانيك رينهوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إنها مع عائلتها لأول مرة".
 
وأضاف رينهوف أن المرأة تم ترحيلها أيضا من العراق فور إطلاق سراحها بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرتها.
 
وبحسب المحامي اتهمت الصحفية الألمانية بـ"التجسس ودعم الإرهاب".
 
وكانت السلطات العراقية فسرت تقاريرها عن الجرائم المزعومة ضد الأكراد على أنها تعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
 
وقال رينهوف: "لكن الشبهات ربما لم تتأكد"، وبحسب المحامي ما يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضد الصحفية الألمانية أم لا.
 
وكانت السلطات العراقية قد قبضت على الصحفية الألمانية وزميل لها من سلوفينيا في جبل سنجار في 20 أبريل الماضي في شمال العراق، وكان الاثنان يجريان أبحاثا عن الأقلية الإيزيدية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د) عن المركز الكردي للعمل العام في برلين "سيفاكا آزاد".

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