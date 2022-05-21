شركة غازبروم الروسية تعلن رسميا توقف الإمدادات إلى فنلندا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أنها أوقفت بشكل كامل، إمدادات الغاز إلى شركة "جازوم" الفنلندية، بسبب رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل.

وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على "تليجرام": "غازبروم أوقفت بالكامل إمدادات الغاز إلى شركة جازوم بسبب عدم الدفع بالروبل. في عام 2021، صدرت غازبروم إكسبورت 1.49 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة جازوم، أي حوالي ثلثي احتياجات فنلندا من الغاز".

وفي وقت سابق، قال الكرملين تعليقا على احتمالية قطع الغاز عن فنلندا، إن روسيا لن تقوم بتزويد أحد أي شيء بالمجان.

وكان نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي أليكسي بيلوجورييف، أكد أنه منذ بداية مايو الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة صاخبة".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق مرسوما، قضى بإلزام الدول “غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ردا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.