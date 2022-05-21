لم نستقبل شكاوى.. تعليم الشرقية: لا تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 م ، انطلقت اليوم، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وأشار محمد رمضان، إلى أن الامتحانات سوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، منوها إلى أنه لا توجد اي شكاوي او تسريبات حتى الآن.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان هناك متابعة دقيقة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالإضافة الي قيام مديري الإدارات التعليمية بالمرور على اللجان للتأكد من سير العملية الإمتحانية.

وأشار الي أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر.

وقال إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.