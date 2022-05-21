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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف تركي علي السليمانية بالعراق ومقتل 4 ينتمون لحزب العمال الكردستاني

ارشيفي
ارشيفي

‏قُتل 4 عناصر ينتمون لحزب العمال الكردستاني فضلاً عن مدني واحد، السبت، جراء قصف طائرتين مسيرتين لمنطقة "أغجلر" التابعة لقضاء جمجمال بالسليمانية. 
 
 
وقال مدير ناحية اغجلر هيمن بهجت في تصريح له إنّ "القصف التركي استهدف سيارة وأدى إلى مقتل أربعة من المنتمين لحزب العمال". 
 
فيما ذكرت مصادر محلية أخرى أن "مدنيا ُقتل في القصف أيضا صباح اليوم". 
 
وقصفت طائرتان مسيرتان، صباح اليوم السبت، حدود قرية توتاقلي التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.  
 
وقال مدير ناحية اغجلر التابعة لقضاء جمجمال همن بهجت، في بيان : إنّ "طائرتين مسيرتين قصفتا حدود قرية توتاقلي في منطقة أغجالار صباح اليوم".  
 
وأضاف "لم نتمكن من الوصول إلى المنطقة لأن الطائرات تحلق باستمرار حول المنطقة، وقوات الأمن والفريق الصحي غير قادرين على الاقتراب من المنطقة".  
 
فيما أشار مدير الناحية إلى أن "المنطقة، مثل عدد من المناطق الأخرى في إقليم كردستان، يقال إنها تحتوي على مقر لحزب العمال الكردستاني، لذلك من غير المعروف ما إذا كان القصف قد استهدف مقر حزب العمال ام لا".  
 
وبين أنه "وفقا للمعلومات الأولية حول القصف، كان هناك مقر لحزب العمال الكردستاني على الحدود وإن سيارة تويوتا هايلوكس أحرقت في القصف. 

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