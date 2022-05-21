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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات مع انطلاق امتحانات الإعدادية بالشرقية

مدرسة
مدرسة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتسويه الشوارع بالجليدر والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلي المدارس تزامناً مع إنطلاق إمتحانات نهاية العام الدراسي 2021 /2022.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس فضلا عن تطهيرها من الداخل قبل إستقبالها للطلاب حرصا على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز (الزقازيق - حي أول -أبو حماد - بلبيس - الحسينية) حملات النظافة  ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، و مراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

الشرقية امتحانات مديرية التربية والتعليم حملات مكثفة محافظ الشرقية الباعة الجائلين رفع الإشغالات

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