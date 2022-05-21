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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| القبض على الفنان مصطفى هريدي.. خطوبة شقيق خالد عليش.. جنازة سمير صبري

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها جنازة سمير صبري، القبض على الفنان مصطفى هريدي، خطوبة شقيق خالد عليش، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

اللهم بارك.. خالد عليش يحتفل بخطوبة شقيقه طارق

نشر المذيع والفنان خالد عليش، عدة صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من خطوبة شقيقه طارق، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 20 مايو، بحضور الأهل والأصدقاء.

وحرص خالد عليش على تهنئة شقيقه طارق بخطوبته، وعلق قائلا: «خطوبة طارق أخويا، اللهم بارك»، وظهر في الصور حفل الخطوبة الذي أقيم في إطار عائلي ضيق.

 

دارين حداد: تعرضت للمعاكسات من النساء أكثر من الرجال

أكدت الفنانة دارين حداد، أنها اتجهت للتمثيل بعد عملها كمضيفة بسبب حبها الكبير للتمثيل، مشيرة إلى أن بدايتها مع النجم عادل إمام كانت محظوظة به للغاية، مشددة أنه واحد من أهم وأفضل الممثلين على المستوى الفني، وعلى المستوى الشخصي داعم لكل من حوله في لوكيشن التصوير.

وتوضح دارين حداد، في حوار أجرته مع منصة "مينز"، أنها لم يسبق لها أن قامت بضرب رجل أو مرأة، لافتة أن الثلاث رجال الذين ضربتهم في حياتها كريم عبدالعزيز في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول حين شاركت في بطولته، ولطفي العبدلي حين شاركت في بطولة مسلسل الجاسوس التونسي، والمدرب الخاص بها أثناء التمرن على البوكس. 

 

حسن شاكوش يتوجه لمدينة جدة برفقة عمر كمال لإحياء حفل جديد

أعلن المطرب المهرجانات،حسن شاكوش،توجهه إلي مدينة جدة برفقة صديقه المطرب عمر كمال لإحياء حفلهم الجديد.

 

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

ألقي القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد إثر حادث تصادم بسيارته، وعلى الفور تم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وتباشر سلطات التحقيق في مدينة الشيخ زايد، السماع لأقوال مصطفى هريدي وشهود الإثبات، حول الواقعة خلال الوقت الحالي. 

 

الفنانون يودعون سمير صبري.. 150 صورة و11 فيديو من الجنازة بمسجد الشرطة

شيعت ظهر اليوم  جنازة الفنان الراحل سمير صبرى ، من  مسجد الشرطة بالشيخ زايد ،  لدفنه في مدينة الإسكندرية .

 

الفنانة غادة إبراهيم تصرخ خلال جنازة سمير صبري: منعوني أروح المدافن

انفعلت الفنانة غادة إبراهيم، خلال تواجدها في جنازة الفنان سمير صبري صباح اليوم السبت، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

 

بالحجاب والسبحة.. الحزن يخيم على ميرفت أمين في جنازة سمير صبري

ظهرت الفنانة ميرفت أمين، في جنازة الفنان سمير صبري ظهر اليوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وبدت على الفنانة ميرفت أمين، علامات الحزن خلال جنازة سمير صبري، وظهرت مرتدية حجاب وجلباب أسود اللون، وممسكة سبحة في يدها خلال لحظات تشييع الجثمان. 

 

نادية الجندي تنهار في جنازة سمير صبري.. صور

انهارت الفنانة نادية الجندي بالبكاء خلال جنازة الفنان سمير صبري، التي أقيمت ظهر اليوم السبت 21 مايو، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وانطلقت إلى مقابر الأسرة في الإسكندرية.

وظهرت نادية الجندي، في مراسم جنازة سمير صبري، مرتدية الحجاب، وجلباب أسود، ولم تتمالك نفسها وأنهارت باكية خلال الجنازة. 

 

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