وكيل الشيوخ: حديث الرئيس خطاب المصارحة والمكاشفة والتحدي الأكبر الوعي

أشاد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بحديث الرئيس السيسي في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. ، ووصفه بأنه حديث المصارحة والمكاشفة كما عودنا ، مؤكدا أن المشروعات الوطنية بدأت تؤتي ثمارها ، من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي وصوامع التخزين ، وغيرها ، ولكن هناك مغامرين يريدون تعطيل مسيرة التنمية ، وعلى المواطن أن يواجه هذا الدعاوى الهدامة بكل حزم ، بعدم السماح للمتأمرين بعرقلة مساعي الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القطاع الزراعي يشهد نهضة حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي ، وهناك ارقام وحقائق كاشفة، توضح ما كنا عليه من اهمال وخراب ومعدلات متردية ، كادت أن تسقط بالبلاد في الهاوية . وما نحن عليه الآن من نجاحات بأرقام كبيرة ،ساهمت في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وقللت معدلات الاستيراد في كافة المحاصيل الزراعية .

وأوضح أبو شقة أن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو تحدي الوعي ، وعلي الجميع أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الوطن من حروب الجيل الرابع التي تستخدم الفتن والمؤامرات والشائعات المغرضة ، وكذلك إن يري ماتقوم القيادة السياسية من إجراءات ساهمت في الخروج من النفق المظلم ، وهي نجاحات افزعت المغامرين ، حتي لانسقط في الفخ ونكون علي حافة الانزلاق ، ويتحقق بنا ما استشهد به الرئيس ،من قوله تعالي “ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها”.

لافتا إلى أن المشروعات القومية الوطنية ليست للرفاهية ، ولانمتلك رفاهية الوقت وعازمين علي المضي في دعم المشروعات الوطنية ، وخلف القيادة السياسية والدولة المصرية في مساعيها في بناء دولة عصرية حديثة يسودها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم السبت افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.