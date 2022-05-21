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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيبة بريطانية: أتوقع انتشارا كبيرا لـ جدري القرود بالمملكة المتحدة خلال أسابيع

جدري القرود
جدري القرود

توقعت الدكتورة كلير ديوسناب، رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية، وجود ارتفاع كبير في حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سجلت البلاد 20 حالة - وأكثر من 100 حالة في أوروبا. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” يمكن أن ينتقل المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في القرود، من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق بما في ذلك الاتصال الجنسي، وينتج عن فيروس جدري القرود.

وتشعر رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية ، بالقلق من معدل انتشار الفيروس، حيث قالت لشبكة سكاي نيوز: إنها تتوقع ارتفاعًا "كبيرًا" في الإصابات الأسبوع المقبل.

وقالت: “أكثر ما يقلقني هو أن هناك إصابات في جميع أنحاء أوروبا،  مما يوضح أن المرض انتشر بالفعل” مضيفة  "مرض جدري القرود  ينتشر بالفعل بين عموم السكان، وقد يكون عدد الإصابات به كبيرًا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

كما حذرت من أن الفيروس قد يكون له "تأثير هائل" على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية في بريطانيا.

طبيبة جدري القرود بريطانية انتشار فيروس

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