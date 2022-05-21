طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

أطلقت شركة بوينج الأمريكية أمس بالتعاون مع شركة سبيس إكس ووكالة ناسا للفضاء مركبة الفضاء ستارلاينر بنجاح في حدث فريد من نوعه يعد الحدث الأبرز في عالم الفضاء هذا العام والذي كان من المقرر إنجازه في عام ٢٠١٩ إلا أن بعض التحديات التقنية حالت دون انطلاق المركبة ستارلاينر إلى الفضاء.

المركبة ستارلاينر والتي أطلقت اسمها الشركة المصنعة لها شركة بوينج Boeing على نفس نسق تسميتها لخط انتاج طائرات البوينج طراز دريم لاينر Dreamliner التي بدأت أول رحلاتها في ديسمبر ٢٠٠٩.

تتميز خطوط انتاج الـ "لاينر" لشركة بوينج العالمية بأنها تعد بمثابة طفرات تكنولوجية سواء في عالم الطيران أو في عالم الفضاء وجاء اسم طائرات دريم لاينر التي تُصنعها بوينج بسبب انها احدث طفرة في مستوى راحة ركابها وفي المواصفات التقنية لتصنيعها ولاعتبار كل مواصفاتها صديقة للركاب وصديقة للبيئة أيضاً. ثم جاءت مركبة ستار لاينر الفضائية أيضاً كطفرة تكنولوجية في عالم الفضاء لما تحققه من فكر جديد في عالم السفر للفضاء والعودة منه.

وأهم ما يميز هذه المركبة ويجعلها حدث بشري هام هي إنها تعد بمثابة أول وسيلة انتقال لها القدرة على السفر من وإلى محطات الفضاء بمتوسط عشر رحلات للمركبة الواحدة. انطلقت رحلة ستار لاينر الأولى دون رواد فضاء من أجل الاختبار والتأكد من سلامة وأمن رحلاتها المستقبلية إلا إنه من المقرر أن تسافر الستارلاينر في المستقبل وعلى متنها سبع رواد فضاء من وكالة ناسا ورواد فضاء عسكريين ومعهم بعض المشتريات للمحطة والتجهيزات للتجارب العلمية الجديدة. إن نجاح مهمة ستارلاينر الأولي ووصلوها إلى محطة الفضاء دون صعوبات سيعني زيادة رحلات رواد الفضاء من وإلى مواقع عملهم وعملياً قدرتهم على القيام بزيارات لمقار عملهم على كوكب الأرض أو القيام بزيارة عائلاتهم في المناسبات. العقود المبرمة بين ناسا وشركتي سبيس إكس وبوينج تؤكد على التوجه التكنولوجي الجديد في إعادة استخدام المركبات الفضائية والصواريخ الحاملة لها إلى الفضاء وهي القدرة على العودة مرة إلى الأرض وإعادة استخدمها مما يوفر في وقت تصنيع المركبات أو تصنيع الصواريخ الحاملة للمركبات أو للأقمار الصناعية ويوفر في ميزانيات الإطلاق إلى الفضاء بشكل عام والتي كانت تستخدم صاروخاً واحداً أو مركبة واحدة لا تعود إلى الأرض لإعادة الاستخدام أو تهبط في أحد المحيطات دون استخدام مرة أخرى.

ومن أهم ما يميز المركبة الفضائية ستارلاينر إنها المركبة الفضائية الأولي في تاريخ الولايات المتحدة التي لها القدرة على الانطلاق من أرض صلبة والعودة إلى أرض صلبة بدلاً من الهبوط في المحيط كما هو الحال في السابق للمركبات الفضائية. ومن المتوقع هبوط المركبة ستارلاينر في الجانب الغربي للولايات المتحدة بعد عودتها للأرض وغالباً في ولاية نيو مكسيكو كما أعلن وهي أحد الطفرات الجديدة للمركبات الفضائية ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شركة بوينج أعلنت أن ملابس رواد مركبة ستارلاينر نفسها طفرة حيث إنها أخف بحوالي ٢٠٪ من بدل رواد الفضاء السابقين مما يوفر راحة وآمان ومتعة للرحلة حيث أعلنت شركة بوينج على موقعها أن الفكر هو أن يستمتع رواد الفضاء برحلتهم المدارية والمثير أيضاً أن الشركة أعلنت إنها قد تخصيص أحد مقاعد المركبة لأحد السائحين الراغبين في زيارة محطات الفضاء. انطلقت المركبة ستارلاينر على الصاروخ أطلس 5 بولاية فلوريدا وهو أحد أكثر الصواريخ آماناً وتستخدمه الحكومة الأمريكية في معظم أنشطتها الفضائية الرسمية.

ومن الولايات المتحدة إلى مصر، من الجدير بالذكر أيضاً أن شركة النايل سات المصرية ستستخدم نفس قاعدة إطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأمريكية هذا العام لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات ٣٠١ بأحدث تكنولوجيا إطلاق الصواريخ من منصة إطلاق صواريخ شركة سبيس أكس العالمية في أول تعاون بين الشركتين في مجال إطلاق الأقمار الصناعية بين شركة النايل سات وبين شركة سبيس أكس.