نشرة الصحة والمرأة| الأعراض الأولية لجدري القرود.. فوائد الشاي في يومه العالمي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

بعد انتشاره فى 11 دولة .. اكتشف العلامات الأولية لـ جدري القرود

أثار جدري القرود حالة كبيرة من الجدل في العالم خلال الأيام الماضية حيث بدأ ينتشر فى عدد كبير من الدول والمناطق التى لم يصل لها من قبل مما أثار فزع العالم منه.

بعد طلاقها من أبوهشيمة.. إطلالات لـ ياسمين صبرى أثارت جدلا

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من إطلالات الفنانة ياسمين صبرى بعد انفصالها من رجل الاعمال احمد ابوهشيمة.

اتكلموا مع بعض.. طرق للتعامل مع شريك الحياة الأناني

يعتبر الشريك الأناني داخل العلاقة العاطفية شخص يتم من خلاله امتصاص الطاقة الخاصة بالشريك أمامه لذا لابد من إدراك هذه المشكلة ومحاولة التعامل معها بشكل صحيح وإلا سيتم الدخول في أمور ومشكلات بينكما بالطبع ستجد طريقها المسدود في النهاية ولا يوجد حلول لها.

ما دور الشاي في تقليل التوتر وعلاج الإنفلونزا ؟

يصادف اليوم 21 مايو اليوم العالمي للشاي، ويعتبر الشاي أحد أقدم المشروبات الموجودة ويقدم للضيوف في أغلب الدول العربية، وله فوائد صحية لا عنى عنها.