60 دقيقة.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلي على إنبي

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

افتتح جون ايبوكا لاعب إنبي المباراة بتسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ولكن مرت بجوار المرمى وحرمت إيبوكا من تسجيل هدف التقدم المبكر.

ورد الأهلي بهجمة منظمة من خلال صلاح محسن الذي انطلق سريعاً ومر من بين دفاعات انبي في الدقيقة الثانية ومرر كرة داخل منطقة الجزاء وتسلمها حسين الشحات الذي تعامل بغرابة شديدة وأهدر فرصة الأهلي الأولى في المباراة.

ووصل الأهلي في كرة عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر الكرة من فوق رأس المدافعين ووصلت لصلاح محسن النشيط وسددها برأسية قوية ولكن علت المرمى واحتسبها حكم اللقاء تسلل.

أنقذ محمود جاد حارس مرمى انبي مرماه من كرة خطيرة تعتبر هي الأخطر في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، بعد تمريرها من حسين الشحات ووصولها لمحمد شريف الذي اقتنصها قبل جاد ولكن تمكن من ابعادها عن المرمى.

وطالب الأهلي في كرة عند الدقيقة 15 من عمر المباراة احتساب ركلة جزاء على مدافع انبي الذي ارتطمت الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة لم يحتسب خطأ.

وفي الدقيقة 28 سدد مصطفى دويدار كرة صاروخية على مرمى محمد الشناوي ولكن مرت بسلام ولم تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 من عمر المباراة أهدر صلاح محسن فرصة هدف الأهلي الأول، بعد تواجده في منطقة جزاء انبي واستلامه تمريرة طاهر محمد طاهر وانفراده بمحمود جاد ولكن سددها فوق المرمى وحرم الأهلي من الهدف الأول.

وأهدر حسين الشحات كرة هدف التقدم في مرمى انبي، في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد استلامه كرة بينية من محمد مجدي أفشة انفرد بها بمحمود جاد حارس الفريق البترولي ولكن تمكن دفاع انبي من ادراك الموقف وإبعاد الكرة.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني- رامي ربيعة - على معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - حسن الشحات



وجاء تشكيل إنبي لمباراة الأهلي على النحو التالي:-

محمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، محمد حامد، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، خالد رضا، جون إيبوكا، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، زياد كمال.

