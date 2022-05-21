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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان تل بسطا.. نجوم الأوبرا للموسيقى يتألقون فى سماء الشرقية

مهرجان تل بسطا
مهرجان تل بسطا

أمام تمثال الملكة الفرعونية ميريت آمون الذى وقف شامخا يرقب ابداعات الاحفاد المتفردة وفى رحاب المنطقة الأثرية بمحافظة الشرقية أقيمت ثانى فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية مع حشد كبير من المشاهدين مثلوا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء الشرقية والمحافظات المجاورة .

وخلال الحفل برزت ملامح أحد الفنون المدموغة بالهوية المصرية حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى نخبة من أعمال الموسيقى العربية التى لامست وجدان الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان وتالق فى ادائها نجوم الأوبرا كان منها طاير يا هوا - كعب الغزال - عدوية تغنى بهم ياسر سليمان ، اما براوة - بتونس بيك - هوا يا هوا - انت عمرى - يا حبيبتى يا مصر شدت بهم ايمان عبد الغنى ، على قد الشوق - جانا الهوى - التوبة اداهم محمد الخولى ، كما نجحت المطربة مروة ناجى فى أسر قلوب الجمهور بصوتها الذى يحمل المذاق المصرى وشدت ب سلم على - فى بوم وليلة - سهر الليالى - ألف ليلة وليلة ويا اغلى اسم فى الوجود التى أثارت الحماسة الوطنية للجميع مرددين كلماتها .

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دار الأوبرا محافظة الشرقية محافظ الشرقية مجدي صابر الهوية المصرية ألف ليلة وليلة المنطقة الأثرية المطربة مروة ناجي الموسيقى العربية مهرجان تل بسطا

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