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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قابل للكسر لـ"حنان مطاوع" بمهرجان المركز الكاثوليكي

حنان مطاوع
حنان مطاوع

يعرض فيلم قابل للكسر للفنانة حنان مطاوع اليوم ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

يكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا يوم الاثنين المقبل 23 مايو 2022 في تمام السابعة مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

وخلال التكريم سيتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور(70)  عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي .

تكريم خاص للفنان محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. الإثنين

ظرف طارئ.. سميرة أحمد تعتذر عن تكريمها بمهرجان المركز الكاثوليكي

النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .

محمد صبحي فيلم قابل للكسر حنان مطاوع وسائل الإعلام سميرة أحمد عرض مسرحى

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