عايش على المحاليل.. تعرض نجل محمود الليثي لوعكة صحية

اعلن الفنان محمود الليثي عن تعرض ابنه لوعكة صحية دخل على اثرها المستشفى من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب الليثي:"أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون



وعلى جانب اخر كان قد أكد الفنان محمود الليثي، أن نعيمة عاكف أكثر نجمات زمن الفن الجميل ويليها في الجيل النجمة الهام شاهين من النجمات التي يحبها، مضيفا "اشتغلت مع الهام شاهين حظر تجول وكان من أحلى الحاجات اللي عملتها في حياتي، وقبل ما اتجوز مراتي كنت بحب نرمين الفقي".

وأوضح الفنان محمود الليثي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن سبب وقف سيت كوم "ونسني" وكان ذلك لجهله باللوائح وقوانين نقابة المهن التمثيلية، متابعا: "اتوقفت من النقابة لأن ده اجراء تأخذه النقابة عامة للناس اللي مش بتحصل على تصاريح".

وأكمل: "روحت نقابة المهن التمثيلية بعد الوقف وعرفت الأسباب وهما فهموني وطلعت كارنيه ولكن سبب الأزمة كان جهل مني بالقوانين واللوائح، والدكتور اشرف زكي بيقف بجانب الجميع".