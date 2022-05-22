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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل وأسباب غريبة وراء تكسير طلاب لفصل بالقليوبية.. فيديو

تكسير طلاب لفصل
تكسير طلاب لفصل بالقليوبية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛  إن الطلاب في نهاية أخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية قام الطلاب بتكسير الفصول والأثاث في المدرسة تعبيرا عن فرحتهم بنهاية الامتحانات ؛ متسائل هل المدرسة تعوق فرحتهم .

أضاف ياسر محمود في مداخلة هاتفية على قناة  "ام بي سي مصر " في برنامج " الحكايه " مع الإعلامي عمرو أديب  ؛ أن فكرة الملكية العامة غير متوفرة لدى هؤلاء الطلاب وغير مدركين أن هذه المدارس هي ملك لهم ؛ مضيفا أن هذه المدرسة جديدة  .

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛  أن التعليم لا يسأل عنه مؤسسة وإنما يسأل عنه المجتمع بشكل عام ؛ مضيفا أن المراقبين في اللجان من مدارس أخرى وليسوا من نفس المدرسه ولم يتبادر لذهنهم كل هذا التخريب من قبل التلاميذ  .

أشار محمود إلى أن  تم إصدار قرار  لتشكيل لجنة لرصد التلفيات  ومعرفة من الذي تسبب في هذا الإتلاف ؛ مشيرا إلى أن تم تحطيم الفصول من قبل الطلاب في نهاية العام الدراسي ماذا لو أن في بداية العام الدراسي جاء نفس الطلاب بهذه الفصول ووجدوها محطمة سيتم التعليق من قبل التلاميذ وأولياء الأمور بشكل سلبي على الوزارة والمدرسة .

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