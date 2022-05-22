أبوعبلة يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من مواجهة الوداد البيضاوي

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ‏حالات الإصابة في صفوف الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو ‏الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأمور الطبية في الأهلي مستقرة، ومعظم الإصابات المتواجدة في الفريق تم التعامل معها.

وأضاف أبو عبلة: «عمرو السولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة ‏الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني، وحمدي فتحي ‏حصل على حقن موضوعي، وقام بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج ‏التأهيلي وسيشارك في أول مران للفريق».‏

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للحديث عن إصابة محمد عبد المنعم، مؤكدًا أن اللاعب اشتكى من ‏ألم في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم ‏بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد ‏اللاعب في نهائي دوري الأبطال.

وأكد أبو عبلة أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ‏ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طيبعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى ‏شهرين.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه تم تكثيف برنامج بدر بانون مع بعض الحرص، مشيرًا إلى أنه يتوقع ‏أن يحصل اللاعب على جزء من التدريبات بعد أسبوعين.‏