أبوعبلة يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من مواجهة الوداد البيضاوي

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالات الإصابة في صفوف الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأمور الطبية في الأهلي مستقرة، ومعظم الإصابات المتواجدة في الفريق تم التعامل معها.
وأضاف أبو عبلة: «عمرو السولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني، وحمدي فتحي حصل على حقن موضوعي، وقام بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي وسيشارك في أول مران للفريق».
وتطرق رئيس الجهاز الطبي للحديث عن إصابة محمد عبد المنعم، مؤكدًا أن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد اللاعب في نهائي دوري الأبطال.
وأكد أبو عبلة أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طيبعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى شهرين.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه تم تكثيف برنامج بدر بانون مع بعض الحرص، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحصل اللاعب على جزء من التدريبات بعد أسبوعين.