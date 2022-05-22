عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

و عقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

وعلى جانب اخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائى، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.



ووجه الروائى مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسى لاستجابته لرسائل مسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من اهتمام الرئيس بالمرأة، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارات فورية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية.