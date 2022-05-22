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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

صدى البلد

احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

و عقد القران  الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

وعلى جانب اخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائى، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

مدحت العدل: الاختيار عمل فني هادف ويزرع الانتماء لأجيال قادمة..فيديو

مدحت العدل: أشكر الرئيس على تعديل قانون الأحوال الشخصيىة

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على  الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.


ووجه الروائى مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسى لاستجابته لرسائل مسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من اهتمام الرئيس بالمرأة، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارات فورية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

علي جمعة نور الشريف عمل فني مدحت العدل المسلسلات

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