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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المشبك العراقي

المشبك العراقي
المشبك العراقي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل المشبك العراقي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .
 

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طريقة عمل المشبك الدمياطي الأصلي بمكونات بسيطة

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أسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة

المقادير 

 

۲ ونصف كوب سميد 
نصف كوب دقيق 
ربع كوب سكر
3 ملاعق زيت
م ك خميرة 
م ص بيكنج صودا
م ص فانيليا 
رشة ملح
٢ كوب وربع حليب سائل ممكن نحتاج كل الكميه وممكن اقل علي حسب قوام العجينه 
الشربات 
٢ كوب سكر 
كوب ونص ماء 
عصير ليمونه
ملعقه كبيره عسل جلوكوز
تترك على النار 10 دقائق الى 15 دقیقه


طريقة التحضير 


نأتي ببوله  ونضيف كل المكونات الجافه في البوله ويتم تقليب المواد الجافه مع بعض نضيف الحليب السائل بالتدريج 
تعجن كل المواد الجافه مع  بعض  وتكون عجينه متوسطة القوام تترك تتخمر ساعه في درجه حراره المطبخ وبعد ذلك نحضر جيب الحلواني ونقوم بعمل شكل عجينه المشبك العراقي باقماع الكيس ونضيف كميه الخليط داخل الكيس وتقلى بالزيت علي نار متوسطه وفي نفس الوقت نحضر الشربات ونتركه حتى يبرد نخرج المشبك من المقلايه ونضعه في الشربات البارد والمشبك ساخن تتشرب من الشربات ويتم رفعها من الشربات وتقديمها بالف هنا

دمياط العراق طريقة عمل كيك طريقة عمل المشبك العراقي المشبك العراقي ​​​​​​​health

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