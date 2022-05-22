ضبط لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط، حملة مكبرة، للتفتيش على المحال والمطاعم والتأكد من سلامة الطعام المقدم ، بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.

جاءت الحملة بالتنسيق مع أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى لمحافظة دمياط، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بضرورة تكثيف التفتيش على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة .

قام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقته اطباء الإدارة ، بضبط١١٧كجم من المضبوطات(٢٥ك لحوم ضان خارج المجازر الحكومية ،١٣دواجن متبل ٦ ك شاورمة ٢٠ ك لحوم مستوردة ٢٢ك سجق ٦ك كبدة ،١٠ ك مخلفات دواجن ١٥ ك مفروم لحوم) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

تم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابه العامه لاتخاذ الازم.

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