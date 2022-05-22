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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جهود المحافظة متواصلة لتحقيق المستهدف من توريد الأقماح لموسم حصاد القمح لعام 2022 لافتًا إلى استقبال 102 ألف و873 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجيمع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 30 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكداً انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.

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وأكد محافظ أسيوط أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة كما جرى تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

 

وشدد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتى أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة.


وأوضح المحافظ أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 230 ألف فداناً بطاقة إنتاج 403 ألف طن من المحصول خلال الموسم الجاري حيث تزاداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة والتي وصلت حتى الآن 211 ألف فدان مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" بكافة الشون والصوامع وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


من جانبها أوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 45004 طن و440 كجم بشون البنك الزراعي المصري و19763 طن و909 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى و34636 طن و773 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و2776 طن و260 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و691 طن و641 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 102 ألف و873 طن و23 كجم قمح مشيرة إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة لافتة إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.


وأعلن المحافظ عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًَا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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