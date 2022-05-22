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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: انطلاق أعمال اجتماعات اللجنة المعاونة لمجلس الوزراء العرب

اجتماعات اللجنة
اجتماعات اللجنة الشبابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق اجتماعات اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية، بحضور السادة أعضاء اللجنة ممثلى مختلف الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات كل من المكتب التنفيذى ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والتي تستضيفها مصر فى الفترة ٢٢-٢٦ مايو الجارى.

وناقشت اجتماعات اللجنة الشبابية  المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشروعات الشبابية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة، والتى سيتم عرضها على السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعهم الخميس المقبل فى الدورة رقم ٤٥ والتى يترأسها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتواصل اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس الوزراء انعقادها على مدار اليوم بحضور الدكتور محمود حسن نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، على أن تبدأ غداً اجتماعات اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

يذكر أن اجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس وزراء الشباب والرياضة يسبقهم عقد اجتماعات  اللجنة  الشبابية واللجنة الرياضية واللجنة المالية لتجهيز كل التفاصيل المتعلقة بالمشروعات والتوقيتات المقترح تنفيذها بكل دولة عربية تمهيداً لعرضها على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

الشباب والرياضة اللجنة الشبابية وزراء الشباب والرياضة العرب جامعة الدول العربية مصر

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