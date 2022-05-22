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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل جراء عواصف في كندا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الكندية، أمس السبت مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد جراء عواصف عنيفة حرمت أيضًا ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

وأعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة.

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وقالت الشرطة إن شخصًا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

وفي هذه المنطقة نفسها، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عامًا، كانت تسير خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

إلى الشمال، في العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية.

كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

إلى ذلك، كان نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف.

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