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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تقدمت بطلب إحاطة لتعيين أوائل خريجي الجامعات

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها تقدمت اليوم الأحد بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعيين أوائل خريجي الكليات من دفعة 2014 إلى دفعة 2020.

وقال النائبة في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "تقدمت اليوم بطلب إحاطة لتعيين أوائل الخريجين من 2014 لـ 2020، وأرسلت طلب لرئيس الوزراء لدراسته، لأن هذا الأمر يساعد على توفير فرص عمل وحصول هؤلالء الخريجين على خبرة جيدة في ميدان العمل، خاصة في ظل احتياجاتنا لأأيدي عاملة، في مختلف القطاعات، من صحة وتعليم وغيرها، لذلك لابد من توظيف هذه المؤهلات لخدمة المجتمع.

وأشارت إلى أنها استنادًا لقرارات الرئيس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، أطالب بتعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، أسوة بحملة بالقرار السابق من رئيس الوزراء.

تفاصيل الجلسة العامة اليوم

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج.

وأعلن رئيس المجلس، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، نظرا لارتباطها بتكليف رئاسي، على أن يتم تحديده في جلسة لاحقة.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، غدا مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للحج.

كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

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