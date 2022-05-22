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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة رجب: أغنية في حياتنا إهداء لفنانين مصر الراحلين| فيديو

غادة رجب
غادة رجب

قالت المطربة  غاده رجب، إنها تشرفت بمشاركتها في عمل فني، تنعى فيه كل الفنانين المصريين الراحلين، وهي من كلمات الفنان عبد الله حسن، مشيرة إلى أن اتصالا تم بينها وبين الفنانة إلهام شاهين والأب بطرس دانيال، وهما من طلبا منها المشاركة في الأغنية.

وأضافت المطربة غادة رجب، خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي، في برنامج مساء دي إم سي، أن عبد الله حسن اقترح عليها أن يكون هذا العمل الفني، خاص بذاته، وهو مهدي لروح الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والمخرج سمير سيف.

وأوضحت غادة رجب، أن من قام بالتوزيع الموسيقي، شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده، وكانت الأغنية مؤثرة جدا، والعمل فيها كان من صميم القلب، وحاولوا عرض صور فنانين كُثُر، لكن  للأسف هناك فنانين لم تعرض صورهم بالأغنية.

دلال عبد العزيز الفنانة إلهام شاهين الموسيقى سمير غانم إلهام شاهين المطربة غادة رجب الفنانين المصرين الفنانين المصريين الراحلين

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