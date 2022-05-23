طلعت يوسف: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري.. والزمالك لديه مشاكل عدة.. فيديو

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن الدوري هذا الموسم يشهد قوة كبيرة بين جميع الأندية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من فريق يقدمون مستويات رائعة.



وقال طلعت، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الزمالك يعاني من مشاكل تؤثر على نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز".



وأضاف: "الأهلي أقرب الأندية للتتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، هو الفريق الذي يملك هدوءا على المستوى الإداري وداخل الملعب".



وكان الأهلى قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.



وكان مصطفى شلبى قد تقدم لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة، وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.

وساهمت التغييرات التي أجراها موسيماني في تحسين أداء الأهلي الهجومي والعودة للمباراة، حيث ساهم أحمد عبد القادر وزياد طارق وبيرسي تاو في تعديل النتيجة وإدراك التعادل، ثم خطف الفوز من إنبي في مباراة ماراثوانية، بعدما ظل الفريق الأحمر متأخرا حتى الدقيقة 94.