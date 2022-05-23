البنك الأهلي يعلن إنشاء 30 فرعًا خلال الـ10 سنوات المقبلة في العاصمة الإدارية

أعلن البنك الأهلي المصري، أنه سيعمل على إنشاء 30 فرعًا خلال الـ10 سنوات المقبلة في العاصمة الإدارية خاصة وأنها من المقرر أن تستوعب 6.5 مليون مواطن.

وكشف أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري في تصريحات تليفزيونية ، أن هناك 400 ألف عامل يترددون على العاصمة الإدارية يوميًا، ولابد من وجود بنك لتقديم الخدمات المصرفية.

وأشار إلى ان خدمة كبار العملاء “الأهلي بلاتينوم” بفرع العاصمة الإدارية، تتيح كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن، كما أن البنك قام بتدريب الموارد البشرية على أعلى صورة ممكنة.

وتابع أن البنك الأهلي المصري بنك رائد في تقديم الخدمات، ودوره الوطني يحتم عليه قيادة العملية المصرفية في العاصمة الإدارية.

وأوضح أن عدد فروع البنك 609 بها حوالي 16 ألف موظف، مشيرا إلى أنه يتم افتتاح 60 فرعًا سنويًا، وعدد عملاء البنك الأهلي يصلون لـ19 مليون عميل.